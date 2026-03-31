Körfez'de kıyamet senaryosu! ABD'nin İran'da kara harekatı mümkün mü?

ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin özel birlik ve USS Tripoli hücum donanmasını sevk etmesinin yankıları sürerken İran'a yönelik olası kara harekatı ihtimali her geçen gün artıyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez sahadaki mevcut durum ile olası senaryoları ele alarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küsmez hiçbir ülkenin işgal planını alenen açıklamayacağını vurgulayarak ABD'nin askeri birliklerin Hark Adası'na geleceğini duyurmasının harekat taarruz algısında yeri olmadığını belirtti. Askeri Stratejist ayrıca özel birliklerin adada tutulmasının askeri açıdan imkansız olduğuna değinirken, olası bir saldırıda ABD askerinin ciddi zayiat vereceğine dikkat çekti.