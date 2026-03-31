Tel Aviv'de İran füzeleri paniği! Stratejik noktalar tek tek vuruldu

İran'ın ABD-İsrail savaşı kapsamında misilleme saldırılarına 32. günde devam ederken 89. dalga füze operasyonunu başlattı. Tel Aviv semalarında İran füzeleri paniğe neden olurken bölgedeki son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı. İsrail medyasında yer alan iddiaya göre Siyonist askerlerin pusuya düşürüldüğü belirten Kavasoğlu, ek ekiplerin bölgeye kurtarmaya gittiğini fakat gelen birliklerin de hedef alındığını vurgulayarak "10 tane helikopterin İsrail'in çeşitli noktalarından yaralıları ve hayatını kaybeden askerleri taşıdığı bilgisi var." dedi. Kavasoğlu ayrıca bebek katili Netanyahu'nun Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Körfez'deki enerji hatlarına yönelik yeni planların olduğunu belirterek ayrıntıları paylaştı.