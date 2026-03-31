İran füzeleri Tel Aviv’i vurdu: A Haber İsraillilerin panik anlarını görüntüledi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın 32. gününde Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmiyor. İran’dan fırlatılan füzeler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de 10 farklı noktada büyük yıkıma yol açtı. Sıcak bölgede görev yapan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, saldırı anına bizzat tanıklık etti. Sirenlerin çalmasıyla birlikte sığınaklara koşan A Haber ekibi, patlama sesleri eşliğinde yaşanan dehşeti ve sığınaktaki panik anlarını saniye saniye görüntüleyerek dünya gündemine taşıdı.