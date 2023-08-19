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Yöreli Köyü’nde 2 aydır susuzluk çilesi! Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne su çağrısı

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Giriş: 19.08.2023 09:29
Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Yöreli Köyü sakinleri susuzluğa çare arıyor. Yaklaşık 2 aydır suyun olmadığı köyde çamaşır; bulaşık yıkamak mümkün değil. Hatta abdest alacak su bile bulamıyorlar. Köylüler defalarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çalsa da soruna herhangi bir çözüme ulaşamadı.
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