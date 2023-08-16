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Yön değiştikçe rengi değişiyor

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Giriş: 16.08.2023 08:45
Geleneksel el sanatlarından ipek halı dokumacılığının yapıldığı bir atölye... 19 yıldır dokuma eğitmenliği yapan Münevver Bulut, bu özel sanatın inceliklerini anlattı.
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Yön değiştikçe rengi değişiyor
Yön değiştikçe rengi değişiyor
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