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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kameralarda

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kameralarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 00:32
Kaza, saat 18.30 sıralarında Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Kamil Baki, yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Baki, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Baki, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, mobese kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kameralarda
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