Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti

Cizre yönünden Nusaybin yönüne gitmekte olan İbrahim Halil Erduran, yolun ortasında bir TIR lastiği görünce otomobilini sağa çekti. Erduran, kazaya sebebiyet vereceğini düşündüğü lastiği kaldırmaya çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erduran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erduran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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