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Yolcu dolu minibüs bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

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Giriş: 21.03.2024 12:10
Karabük'te yokuş aşağı hızla gelen minibüsün önce işçi servisinin dikiz aynasına ardından bir evin bahçesindeki duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yolcu dolu minibüs bahçe duvarına çarptı
Yolcu dolu minibüs bahçe duvarına çarptı
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