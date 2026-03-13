CANLI YAYIN
İran halkı sokaklara döküldü: İsrail'i yok edeceğiz

İsrail-İran arasındaki savaşın 14. gününde gerilim zirve yaptı. İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Dünya Kudüs Günü etkinlikleri, İsrail ve ABD’ye karşı dev bir gövde gösterisine dönüştü. Bölgeden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’ın giriş noktalarına düzenlenen hava saldırılarını ve İran halkının intikam çığlıklarını ekranlara taşıdı. Öte yandan, İran’ın yeni lideri olarak görülen Mücteba Hamaney’in ilk kez askeri komutanlarla birlikte yer aldığı posterler, bölgedeki yeni dönemin en somut işareti olarak yorumlandı.

