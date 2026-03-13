CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

İran Hürmüz Boğazı'nı mayınladı mı? Körfez'de taşlar yerinden oynuyor

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınladığı ve küresel enerji arzını tehdit ettiği iddiaları, A Haber yayınında Gazeteci Güngör Yavuzaslan tarafından değerlendirildi. Yavuzaslan, İran'ın stratejik hamlelerini, olası sonuçlarını ve küresel güçlerin bu duruma tepkilerini detaylandırdı. Boğazın kapatılmasının dünya ekonomisi üzerinde yaratacağı yıkıcı etkilere dikkat çekilirken, İran'ın kullandığı taktikler ve yeni teknolojiler de ele alındı.

