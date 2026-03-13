Beyrut'un kalbinde insanlık dramı: A Haber görüntüledi

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını 15. gününde de sürdürürken, Beyrut’un göbeğindeki yerleşim yerlerini hedef alarak bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’in sivil gözetmeksizin gerçekleştirdiği bombardıman sonrası enkaza dönen Beyrut sokaklarındaki acı tabloyu ve kara işgali hazırlıklarını canlı yayında aktardı. Saldırıların mahalle bazlı uyarılara dönüştüğünü belirten Kurşun, bölgedeki çaresizliği ve İsrail’in 'para deposu' iddiasıyla vurduğu sivil binaların gerçek yüzünü deşifre etti.