Dünyaİsrail'den Beyrut'taki sivillere saldırı: Yıkım kameralarda
Özel Haberİran halkı sokaklara döküldü: İsrail'i yok edeceğiz
Özel HaberA Haber Tel Aviv sokaklarında
DünyaA Haber İsrail'in Beyrut'ta bombaladığı noktada
DünyaABD ve İsrail'in savaş planı altın ve petrolü nasıl vuracak?
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:

Beyrut'un kalbinde insanlık dramı: A Haber görüntüledi

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını 15. gününde de sürdürürken, Beyrut’un göbeğindeki yerleşim yerlerini hedef alarak bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’in sivil gözetmeksizin gerçekleştirdiği bombardıman sonrası enkaza dönen Beyrut sokaklarındaki acı tabloyu ve kara işgali hazırlıklarını canlı yayında aktardı. Saldırıların mahalle bazlı uyarılara dönüştüğünü belirten Kurşun, bölgedeki çaresizliği ve İsrail’in 'para deposu' iddiasıyla vurduğu sivil binaların gerçek yüzünü deşifre etti.

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı