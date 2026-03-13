CANLI YAYIN
İran Hürmüz Boğazı'nı mayınladı mı? Körfez'de taşlar yerinden oynuyor
Dünyaİran Hürmüz Boğazı'nı mayınladı mı? Körfez'de taşlar yerinden oynuyor
Tahran'ın kalbinde kanlı tuzak
Özel HaberTahran'ın kalbinde kanlı tuzak
Beyrut'un kalbinde insanlık dramı: A Haber görüntüledi
Özel HaberBeyrut'un kalbinde insanlık dramı: A Haber görüntüledi
İsrail Mescid-i Aksa'yı kapattı: Filistinliler sokakta namaz kıldı
Dünyaİsrail Mescid-i Aksa'yı kapattı: Filistinliler sokakta namaz kıldı
Cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'da gerilim
Özel HaberCuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'da gerilim
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Trump'ın seçim hesabı İran'ı nasıl etkiler?

A Haber canlı yayınına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgedeki savaşın seyrini nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Katman, Donald Trump'ın enerji fiyatları ve savaş yorgunluğu üzerinden kurduğu seçim stratejisinin, savaşın uzaması durumunda bölgedeki dengeleri nasıl sarsabileceğini detaylarıyla anlattı. Nükleer silah kullanma ihtimalinden, İran'ın iç dinamiklerindeki sarsıntılara kadar geniş bir yelpazede savaşın olası sonuçlarını masaya yatırdı.

