Trump'ın seçim hesabı İran'ı nasıl etkiler?

A Haber canlı yayınına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgedeki savaşın seyrini nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Katman, Donald Trump'ın enerji fiyatları ve savaş yorgunluğu üzerinden kurduğu seçim stratejisinin, savaşın uzaması durumunda bölgedeki dengeleri nasıl sarsabileceğini detaylarıyla anlattı. Nükleer silah kullanma ihtimalinden, İran'ın iç dinamiklerindeki sarsıntılara kadar geniş bir yelpazede savaşın olası sonuçlarını masaya yatırdı.