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Yola fırlayan çocuğa ticari araç çarptı! Feci kaza kamerada

Yola fırlayan çocuğa ticari araç çarptı! Feci kaza kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 01:18
Olay, Seyhan ilçesinde Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. A.G. idaresindeki 01 AVM 089 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan A.G. (10) isimli çocuğa çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yola fırlayan çocuğa ticari araç çarptı! Feci kaza kamerada
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