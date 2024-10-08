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Yol ortasında dakikalarca drift attı! O anları böyle kayda aldırdı

Yol ortasında dakikalarca drift attı! O anları böyle kayda aldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 12:15
Bursa'da bir sürücü aracıyla dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar kameraya yansırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Yol ortasında dakikalarca drift attı
Yol ortasında dakikalarca drift attı
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