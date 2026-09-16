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Borsa İstanbul'da sert düşüş! BIST 100'de kayıp yüzde 6'yı aştı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Borsa İstanbul'da sert düşüş! BIST 100'de kayıp yüzde 6'yı aştı

Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde sert satış dalgası yaşandı. BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 6'yı aşan kayıpla 13 bin 195 puana kadar gerilerken, mayıs ayından bu yana en sert düşüş kaydedildi. Fon piyasasında yaşanan likidite sorunları, temerrüt gelişmeleri ve artan belirsizlik satışları hızlandırırken, devre kesici mekanizması devreye girdi. Ekonomist Üzeyir Doğan, piyasanın dengeye gelmesinin zaman alabileceğini belirterek yatırımcıları panik kararlarından kaçınmaları konusunda uyardı.

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