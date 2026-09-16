NATO'dan Rusya'ya karşı kritik mesaj! Rutte Londra'da, gözler Avrupa'nın güvenliğinde

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İngiltere ziyareti dikkat çekti. Rutte'nin Londra temaslarında Avrupa'nın savunması, NATO'nun caydırıcılığı ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gündemin öne çıkan başlıkları oldu. Ziyaret, Boris Johnson ve diğer Avrupalı yetkililerin Ukrayna'dan ayrılmasının ardından tren hattına düzenlenen Rus İHA saldırısının hemen sonrasına denk geldi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'daki temasların ayrıntılarını aktardı.