İstanbul'da ilçeler arası akılalmaz fiyat uçurumu: Aynı ürün, aynı şehir ama 10 kat fark!

İstanbul'da aynı ürünün fiyatı semtten semte ciddi farklılık gösteriyor. Yeşilköy'de 150 liraya satılan pembe domates Fatih'te 100 liraya alıcı bulurken, konut piyasasında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Beylikdüzü'nde 3 milyon 50 bin liraya satılan 100 metrekarelik bir daire, Kadıköy Caddebostan'da 30 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, fiyat farkında kira, işletme, ulaşım, ürün kalitesi ve bölgesel talebin etkili olduğunu belirtiyor.