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İstanbul'da eve dönüş çilesi erken başladı
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İstanbul'da eve dönüş çilesi erken başladı

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğunda artış gözlemleniyor. Bugün havanın yağışlı olmasıyla beraber trafik iş çıkış saati başlamadan yüzde 72'lere ulaştı.

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