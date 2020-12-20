Yoganın koronavirüse karşı ne faydaları var? Yoga nedir? Nasıl yapılır? Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ve ilk yoga şampiyonu olan 6 kere üst üste yoga şampiyonu Merve Tanrıverdi A Haber canlı yayınında anlattı. Sağlık Saati programında Leyla Ataman Soyman'ın konuğu oldular. İşte yoganın sağlığa faydaları ve felsefesi...

Yoganın koronavirüse karşı ne faydaları var? Yoga nedir? Nasıl yapılır? Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ve ilk yoga şampiyonu olan 6 kere üst üste yoga şampiyonu Merve Tanrıverdi A Haber canlı yayınında anlattı. Sağlık Saati programında Leyla Ataman Soyman'ın konuğu oldular. İşte yoganın sağlığa faydaları ve felsefesi...