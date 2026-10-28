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İstanbul polisi, Belçika'nın aradığı uyuşturucu örgütü elebaşını yakaladı
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İstanbul polisi, Belçika'nın aradığı uyuşturucu örgütü elebaşını yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Belçika adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından aranan S.G., İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandı. Belçika'daki büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici konumunda olduğu belirtilen şüphelinin, Kolombiya'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği tespit edildi.

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