Yıllara meydan okuyan Anadolu Hisarı

Dünyada bir çok şehrin arasında en dikkat çeken kent şüphesiz ki İstanbul. Öyle çok gezilecek görülecek yerleri var ki... A Haber ekibi Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı'na gitti. Oranın simge ismi 80 yaşındaki Kemal Amca'dan hem hisarın hem de kendi hikayesini dinledi.

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