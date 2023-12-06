Yıllara meydan okuyan ağaç! 12 kişi kollarıyla ancak sarabiliyor

Konya'nın Güneysınır ilçesindeki asırlık çınar, yıllara meydan okuyor. Bin yaşındaki ağaç, 2017 yılında kültürel miras olarak kabul edilerek koruma altına alındı. İşte o haberin detayları…

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