18 Temmuz 2024, Perşembe
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Yılan aniden boğazını sardı! Bakın sonunda kim kimi yedi...
Gri balıkçıl kuşu ile su yılanının mücadelesi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı. DKMP görüntüleri "mini belgesel tadında" ifadesiyle paylaştı. Bakın ölümcül mücadelenin sonunda kim galip geldi...