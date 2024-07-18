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Yılan aniden boğazını sardı! Bakın sonunda kim kimi yedi...

Yılan aniden boğazını sardı! Bakın sonunda kim kimi yedi...

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Giriş: 18.07.2024 13:44
Güncelleme:18.07.2024 13:44
Gri balıkçıl kuşu ile su yılanının mücadelesi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı. DKMP görüntüleri "mini belgesel tadında" ifadesiyle paylaştı. Bakın ölümcül mücadelenin sonunda kim galip geldi...
Yılan boğazını sardı! Bakın sonunda kim kimi yedi... YILAN BOĞAZINI SARDI! BAKIN SONUNDA KİM KİMİ YEDİ...

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Yılan boğazını sardı! Bakın sonunda kim kimi yedi...
Yılan boğazını sardı! Bakın sonunda kim kimi yedi...
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