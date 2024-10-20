Yeşil aracı gören şaşıp kalıyor!

Hatay'da esnaflık yapan Yılmaz Özdemir, arkadaşının kendisine emanet ettiği otomobili forkliftle iş yerinin önündeki konteynerin üzerine koydurdu. Adres tarifinde kullanılan konteyner üzerindeki yeşil araç, vatandaşların da dikkatini çekiyor.

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