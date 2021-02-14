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Yerleşim yerlerine kadar inen aç kurtlar kamerada

İHA
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Giriş: 14.02.2021 17:30
Güncelleme:14.02.2021 17:35
Son dakika haberi... Erzincan'da soğuk havada aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kış aylarında Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kar ile kaplanan yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan kurtlar merkezdeki yerleşim yerlerine inince paniğe sebep oldu. Barbaros mahallesindeki Esentepe mevkiindeki su depolarına kadar inen 2 kurt güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kırklar tepesi su deposunun güvenlik kameralarına takılan 2 kurt yiyecek bulamayınca kaçarak gözlerden kayboldu.

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