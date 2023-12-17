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Yerinde kentsel dönüşümün adresi Gaziosmanpaşa! Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 11:23
Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada? Bu yıl ne kadar konut dönüştü, 2024 hedefi ne? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Yerinde dönüşümün adresi Gaziosmanpaşa
Yerinde dönüşümün adresi Gaziosmanpaşa
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