Yerinde kentsel dönüşümün adresi Gaziosmanpaşa! Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta A Haber'de anlattı

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada? Bu yıl ne kadar konut dönüştü, 2024 hedefi ne? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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