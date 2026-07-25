Avrupa İran savaşına dahil olur mu? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: "AB orta sahada bekliyor"

İran-İsrail gerilimi ve ABD'nin bölgedeki hamleleri Avrupa'nın tutumunu yeniden tartışmaya açtı. Savaşın ilk döneminde mesafeli duran Avrupa ülkelerinin son haftalarda attığı adımlar "AB savaşa mı dahil oluyor?" sorusunu gündeme getirirken, A Haber'e değerlendirmelerde bulunan A Haber İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, Avrupa'nın doğrudan çatışmanın parçası olmayacağı görüşünü dile getirdi. Keşaplı, İtalya'daki Amerikan üslerinden İran'a yönelik operasyonlar için uçakların havalandığını aktarırken, Avrupa'nın en büyük önceliğinin ise enerji güvenliği ve ekonomik istikrar olduğuna dikkat çekti.