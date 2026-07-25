Tıp fakültesi neredeyse 4 milyon

YKS'nin ardından tercih süreci başlarken, vakıf üniversitelerinin 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretleri de belli oldu. Bu yıl bazı bölümlerde ücret artışları yüzde 159'a kadar ulaşırken, özellikle tıp, diş hekimliği ve hukuk fakültelerinde yıllık eğitim ücretleri 4 milyon lira sınırına dayandı. Bazı vakıf üniversitelerinin açıkladığı ücretlerin, Oxford ve Cambridge gibi dünyanın önde gelen üniversitelerindeki eğitim maliyetlerini geride bırakması dikkat çekti.