Yere dökülen armutları gören sürücüler yardımına koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetten yere düşen armutlar, diğer sürücülerin yardımıyla birlikte kısa sürede toplandı. Yürek ısıtan o görüntüler başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

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