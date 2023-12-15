Yer altındaki cevherler işleniyor! Nadir toprak elementleri nerelerde kullanılıyor?

Türkiye Yüzyılı'nda Eskişehir'de dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. İşlenip ekonomiye kazandırılması için Beylikova'da tesis kuruldu. Peki bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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