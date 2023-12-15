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Yer altındaki cevherler işleniyor! Nadir toprak elementleri nerelerde kullanılıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 14:10
Türkiye Yüzyılı'nda Eskişehir'de dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. İşlenip ekonomiye kazandırılması için Beylikova'da tesis kuruldu. Peki bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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