07 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yer altı sularının yolu değişti ve kirlendi

Yer altı sularının yolu değişti ve kirlendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2023 15:33
Deprem sonrası yer kaymaları sebebiyle yer altı sularının yolu değişti ve kirlendi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yer altı sularının yolu değişti ve kirlendi
Yer altı sularının yolu değişti ve kirlendi
Deprem anı kamerada
Deprem anı kamerada
Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti
Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti
A Haber deprem bölgesinde
A Haber deprem bölgesinde
Arka koltuktaki ceset!
Arka koltuktaki ceset!
Sürücülerin ölümden döndükleri anlar kamerada
Sürücülerin ölümden döndükleri anlar kamerada
İş arkadaşını önce dövdü sonra bıçakladı! Korkunç olay
İş arkadaşını önce dövdü sonra bıçakladı! Korkunç olay
19’uncu kattan düştü! Yürüyerek gitti
19’uncu kattan düştü! Yürüyerek gitti
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
FETÖ’cülere af ihanettir!
FETÖ'cülere af ihanettir!
Nisanda gelen kar! Yollar bembeyaz
Nisanda gelen kar! Yollar bembeyaz
Togg almak isteyenleri dolandırdılar
Togg almak isteyenleri dolandırdılar
Daha Fazla Video Göster