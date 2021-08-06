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Yeniköy Termik Santrali’nde tedbir alındı! Alevler yaklaştı

A Haber
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Giriş: 06.08.2021 10:39
Yangının devam ettiği noktardan biri Muğla'nın Milas ilçesi. Yeniköy Termik Santrali'nde yangın tehdidi var mı? Gece çıkan yangınlar nedeniyle termik santralde önlemler alındı. Termik santralde tedbir alındı Yeniköy Termik Santrali'nde itfaiye araçları ve TOMA'lar hazır bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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