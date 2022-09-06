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Yenikapı’da İETT otobüsü kazası! A Haber olay yerinde: Fren patlaması sonucu metrelerce önüne gelen araca çarpa çarpa sürüklendi

A Haber
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Giriş: 06.09.2022 13:52
Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Karataş, “İlk belirlemelere göre İETT otobüsünün freninin patlaması sonucu bu kazanın meydana geldiği belirtiliyor. Kazanın meydana geldiği mesafe oldukça geniş. Kavşağın giriş noktasında ilk kaza üst geçidin altında meydana geldi ve ilk araca orada çarptı sonrasında metrelerce önüne her çıkan araca çarpa çarpa ilerledi. Bu noktaya kadar geldi.” ifadelerini kullandı.
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