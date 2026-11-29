Erzurum'da sanayi sitesinde korkutan yangın! Alevler başka bir iş yerine sıçradı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir restoranın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin başka bir iş yerine de sıçraması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamu kurumlarına ait araçların da destek verdiği söndürme çalışmalarında alevler, yaklaşık 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.