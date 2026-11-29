İstanbul'un nüfusu 15,7 milyonu aştı! Ülke olsaydı dünyada 73. sırada yer alacaktı

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un nüfusu, 2025 yılında 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla 130'dan fazla ülkeden daha kalabalık olan megakent, ülke kabul edilseydi dünya nüfus sıralamasında 73'üncü veya 74'üncü sırada yer alacaktı. Sosyolog İsmail Öz, İstanbul'daki nüfus yoğunluğunun altyapıdan konut ihtiyacına, kiralardan ulaşıma kadar birçok alanda oluşturduğu sorunlara dikkat çekti. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Ahmet Işık, megakentteki nüfus yoğunluğunu görüntüleyerek detayları A Haber canlı yayınında aktardı.