Yeni yıl öncesi gıda denetimi

Yılbaşı öncesi toplu tüketim ve satış yerlerine gıda denetimi yapıldı. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş o noktadan detayları aktardı. Ankara İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Bu denetimler 81 ilde eş zamanlı yapılıyor." dedi.

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