27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeni yıl öncesi gıda denetimi

Yeni yıl öncesi gıda denetimi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2023 11:28
Yılbaşı öncesi toplu tüketim ve satış yerlerine gıda denetimi yapıldı. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş o noktadan detayları aktardı. Ankara İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Korkmaz, "Bu denetimler 81 ilde eş zamanlı yapılıyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malatya’da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!
Yeni yıl öncesi gıda denetimi
Yeni yıl öncesi gıda denetimi
Sahte şarj nasıl anlaşılır?
Sahte şarj nasıl anlaşılır?
Sabırsız sürücü temizlik işçisine saldırdı
Sabırsız sürücü temizlik işçisine saldırdı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişi yakalandı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişi yakalandı
Dünya 2024’e Adana 2025’e!
Dünya 2024’e Adana 2025’e!
Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?
Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?
Pendik’te ATM cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te ATM cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Bayburt’ta vahşet!
Bayburt’ta vahşet!
İzmir’de korkutan olay! Hem kavga anında hem de hastanede bıçaklandı
İzmir’de korkutan olay! Hem kavga anında hem de hastanede bıçaklandı
Bu saatlere dikkat! Meteoroloji uyardı
Bu saatlere dikkat! Meteoroloji uyardı
Mehmet Akif’in vefatının 87. yıl dönümü
Mehmet Akif’in vefatının 87. yıl dönümü
Daha Fazla Video Göster