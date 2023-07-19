- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Türkiye perşembe günü çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor
Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'yi önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası bekliyor. Çöl sıcakları perşembe gününden başlayarak özellikle Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak.
Cuma günü İstanbul'un 38 dereceyi görecek. Çanakkale'nin 40, Aydın'ın 42, İzmir'in 39, Antalya'nın 41 ve Ankara'nın 35 dereceleri görmesi tahmin ediliyor. Meteorolojiden yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Bugünden itibaren 8 derece birden yükselecek sıcaklıklar birçok ilde 40 derecenin üzerine çıkarken cuma günü ise kritik seviyeye ulaşması bekleniyor. Dünya da kavruluyor. Sıcak havalar tüm kuzey yarımküreyi sardı. Dünyada üst üste sıcaklık rekorları kırılıyor,
- DİYARBAKIR 48 DERECE: Dün Diyarbakır tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşadı. Sıcaklığın 48 dereceye kadar çıktığı kentte gün boyu sokak ve meydanlar bomboş kaldı.
- ANTALYA 40 DERECE: Sıcaklığın 40 derece çıktığı, nem oranının da yüzde 12'ye düştüğü kentte, tatilciler denize koştu. Antalya'da yarın 41, cuma 40, cumartesi 41 ve pazar günü 44 derece sıcaklık bekleniyor.
- ADANA 52 DERECE: Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Adana'da sadece insanlar değil hayvanlar da sıcaklardan olumsuz etkileniyor. Besiciler hayvanlarını sık sık hortumla suluyor.