Yeni Nesil Suç dijitalde | 10 ayda 900 hesap kapatıldı, çetelere sanal darbe!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 09:10
İstanbul Emniyeti, sosyal medyayı güç gösterisi için kullanan, gençleri hedef alan ve dijital platformlarda örgütlenen yeni nesil suç çetelerine karşı savaş açtı. Son 10 ayda 900'den fazla propaganda hesabı kapatılırken, Siber Suçlarla Mücadele ve Organize Şube ekipleri, bu yapıların hem sokaktaki hem de sanal dünyadaki faaliyetlerine geçit vermiyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
