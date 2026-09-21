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Kuriş tanıkları: CHP'ye oy vermeyen aforoz edildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kuriş tanıkları: CHP'ye oy vermeyen aforoz edildi

A Haber’de 20 Eylül 2026 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, "Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü günün görüntüleri, 14 dakikalık karanlıkta ne oldu?, Kozinoğlu'nun bardağı neden yıkandı?, Hasan Atilla Uğur neden dosyada?, Kuriş tanıkları: CHP'ye oy vermeyen aforoz edildi, İsrail-Yunanistan ne yapmaya çalışıyor?, Komandolar Söke'de neyin hazırlığında?, Yunanistan savaş mı ilan ediyor?, Başkan Erdoğan'ın uçağı ABD'ye iniş yaptı, Husiler vuruyor petrol artıyor, Rusya Avrupa'nın sinir ucunu mu yokluyor?" sorularına yanıt arandı.

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