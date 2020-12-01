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Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları neler? A Haber muhabiri aktardı

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Giriş: 01.12.2020 14:37
Güncelleme:01.12.2020 15:47
Şehirler arası seyahat yasağı için genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı, belirli günlerde belirli kriterlere sahip olan kişilerin şehirler arası seyahat yasağından muaf olacağını duyurdu. Peki kimler muaf tutuldu? Şehirler arası seyahat yapan otobüslerde ne gibi hazırlıklar yapıldı? Hangi tedbirler alınıyor? Şehirler arası seyahat izni nasıl alınır? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde..

Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni birçok tedbir alındı. Seyahat kısıtlamasının detayları ise en çok merak edilen konulardan biri... Şehirler arası seyahat yasağından kimler muaf? Şehirler arası yolculuk yapmak için ne yapmak gerekli? Bu konuya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Normalleşme adımlarının ardından ilk kısıtlamalar 16 Kasım'da alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından yeni kısıtlama kararlarının alındığı açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLARIN VARLIĞI HALİNDE TOPLU ULAŞIM
araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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