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Yeni haftada hava nasıl olacak?

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Giriş: 23.07.2023 17:07
Güncelleme:23.07.2023 17:07
Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Pek çok bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre önümüzdeki hafta başında bazı bölgelerde yağış görülecek. Ancak hafta ortasında çöl sıcakları etkili olacak.
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
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