23 Temmuz 2023, Pazar
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Yeni haftada hava nasıl olacak?
Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Pek çok bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre önümüzdeki hafta başında bazı bölgelerde yağış görülecek. Ancak hafta ortasında çöl sıcakları etkili olacak.