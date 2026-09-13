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Yeni haftada hava değişiyor! Sıcaklık düşecek, İstanbul'a yağış geliyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni haftada hava değişiyor! Sıcaklık düşecek, İstanbul'a yağış geliyor

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken hava durumu da değişiyor. İstanbul'a yaklaşan yağışlı sistemin gece saatlerinde etkisini göstermesi beklenirken, sıcaklıkların da düşeceği belirtiliyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında 14 Eylül Pazartesi günü ve yeni haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Hüseyin Koçak, yeni haftanın hava durumuna ilişkin gelişmeleri görüntüledi.

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