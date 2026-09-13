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Van'ın saklı hazinesi Gevaş! Eşsiz doğası ve tarihiyle ziyaretçilerini büyülüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Van'ın saklı hazinesi Gevaş! Eşsiz doğası ve tarihiyle ziyaretçilerini büyülüyor

Van'ın Gevaş ilçesi, eşsiz doğası, göl manzarası ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerine huzur dolu bir rota sunuyor. Köklü geçmişi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Gevaş, adeta keşfedilmeyi bekleyen saklı bir hazine. Bölgenin geçmişten bugüne uzanan doğal ve kültürel güzellikleri, A Haber'in "Anadolu Diyarı" programında ekranlara taşındı. Nazlı Timur, Gevaş'ın tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve bölgenin öne çıkan noktalarını aktardı.

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