Kiev’de dehşet gecesi! Rusya’dan kritik noktaya saldırı A Haber’de çarpıcı analiz: Kinzal füzeleri devrede mi?

Kiev’de peş peşe patlamalarla gökyüzünü dev mantar bulutları kapladı. Rusya’nın, Ukrayna’nın başkentini batıya ve Avrupa’ya bağlayan kritik ikmal hattı üzerindeki akaryakıt ve mühimmat deposunu hedef aldığı belirtildi. Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, saldırının sıradan bir drone saldırısı olmadığını belirterek “Bu bayağı ciddi bir saldırı, füzeler gibi onlardan biri Kinzal mesela benim ilk aklıma gelen” dedi. Başbuğ, Moskova’nın daha önceki saldırılara yanıt verdiğini savunurken, saldırının CIA Başkanı’nın Moskova ziyaretinin ardından gerçekleşmesine de dikkat çekti.