Dijital kuşatma büyüyor! Sosyal medya için milli güvenlik alarmı

Sosyal medya platformları, bir tıkla çocukların dünyasına ve gençlerin zihnine girerek hayatın her alanını şekillendiriyor. Türkiye’de günde ortalama 3 saate ulaşan kullanım süresi, küresel dijital devlerin ülkemize yönelik etkisini büyütürken; aile yapısı, çocukların güvenliği ve toplum düzenine ilişkin tehditler için devlet kademeleri ve uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Sosyal medya meselesi artık bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda” derken, TikTok başta olmak üzere platformlara reklam yasağı, bant daraltma ve erişim engeli gibi sert yaptırımların gündeme gelebileceği mesajını verdi.