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İETT otobüsü site duvarına çarptı: O anlar kamerada
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

İETT otobüsü site duvarına çarptı: O anlar kamerada

Zeytinburnu sahilinde seyir hâlindeki İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Dehşete düşüren kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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