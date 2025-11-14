Yemek tepsisindeki cep telefonunu böyle çaldı

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir zincir restoranda meydana geldi. Yemek siparişi vermek için kasaya gelen kimliği belirsiz kişi, yemek tepsilerinden birinde cep telefonu olduğunu fark etti. Cep telefonunun sahibi ve tezgahtarların dalgınlığından faydalanan şüpheli, el çabukluğuyla telefonu alıp restorandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

