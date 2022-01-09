09 Ocak 2022, Pazar
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Yeliz Yeşilmen'den şoke eden sözler: Kadınlar şiddet görmek istemiyorlarsa çenelerini tutsunlar...
Şiddet gördüğü gerekçesiyle iş insanı Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen, tepki çekecek açıklamalara imza attı. İşte, "Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur" diyen Yeşilmen'in açıklamaları...