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Yeliz Yeşilmen'den şoke eden sözler: Kadınlar şiddet görmek istemiyorlarsa çenelerini tutsunlar...

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Giriş: 09.01.2022 10:53
Güncelleme:09.01.2022 10:54
Şiddet gördüğü gerekçesiyle iş insanı Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen, tepki çekecek açıklamalara imza attı. İşte, "Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur" diyen Yeşilmen'in açıklamaları...
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Yeliz Yeşilmen'den şoke eden sözler!
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