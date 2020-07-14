14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yaya geçidinde halk otobüsü çarptı: Şoför telefonla konuşuyormuş

Yaya geçidinde halk otobüsü çarptı: Şoför telefonla konuşuyormuş

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2020 17:57
Güncelleme:14.07.2020 18:04
Beşiktaş Arnavutköy'de yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün cep telefonu ile konuşurken kadına çarptığı iddia edildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kadın, cadde üzerindeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kuruçeşme yönünde ilerleyen Özel Halk Otobüsü kadına çarptı. Çapmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken yere savrulan kadın ağır yaralandı. Yaralının yardımına koşan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği alırken bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"ŞÖFÖR TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ"

Tezcan Kumsal, "Kazada otobüste bulunan bir yolcunun bana anlattığına göre otobüs hızlıymış, şoför telefonla konuşuyormuş. Ben ona vicdanen rahatsız olmak istemiyorsan kazayı gördüğünü şoförün telefonla konuştuğunu polise de anlat dedim. Burası yaya geçidi" diye konuştu.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yaya geçidinde halk otobüsü çarptı
Yaya geçidinde halk otobüsü çarptı
Yangına giderken kaza yaptılar: 2 şehit
Yangına giderken kaza yaptılar: 2 şehit
Darbe destekçileri kaldırım taşlarıyla müezzine saldırdı
Darbe destekçileri kaldırım taşlarıyla müezzine saldırdı
Özel şifrelemeyle çocuk ticareti iddiası
Özel şifrelemeyle çocuk ticareti iddiası
İstanbul’da taksici terörü kamerada!
İstanbul’da taksici terörü kamerada!
Sela direniş demokrasi zaferi!
Sela direniş demokrasi zaferi!
Edebiyatın usta yazarı vefat etti
Edebiyatın usta yazarı vefat etti
23 askerin testi pozitif çıktı
23 askerin testi pozitif çıktı
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Bölgede sel riski sürüyor mu?
Bölgede sel riski sürüyor mu?
Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!
Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!
O benim küçük babamdı
"O benim küçük babamdı"
Daha Fazla Video Göster