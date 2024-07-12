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Yavru penguen yumurtadan çıktı! Bebek gibi bakılıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 12.07.2024 16:44
Dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dört Gentoo türü penguen dünyaya geldi. Ortalama yüz gram ağırlığındaki yavru penguenlere özenle bakılıyor.
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