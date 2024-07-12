Yavru penguen yumurtadan çıktı! Bebek gibi bakılıyor

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dört Gentoo türü penguen dünyaya geldi. Ortalama yüz gram ağırlığındaki yavru penguenlere özenle bakılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN